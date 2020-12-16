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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:16563

В Сумах украли миллион на реконструкции объекта инфраструктуры

СБУ разоблачила незаконное использование бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта инфраструктуры.

По предварительным данным следствия, должностные лица органа местного самоуправления совместно с должностными лицами предприятия - подрядчика использовали служебное положение для получения неправомерной выгоды путем завышения объемов и стоимости выполненных работ.

При этом, приобретение материалов и оборудования, которое использовалось и монтировалось на объекте, осуществлялось с привлечением фирм с признаками фиктивности. Сами же строительные работы выполнены с нарушением требований действующего законодательства.

По предварительным оценкам, незаконная схема нанесла территориальной общине города убытки на сумму почти 1 млн гривен.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов в Киеве и Сумах правоохранители обнаружили документы и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились совместно со следователями Главного управления Национальной полиции Сумщины под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры, сообщает СБУ.

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