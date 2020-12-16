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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:18281

В Сумах прошла акция протеста против нового министра образования Шкарлета

Акцию протеста против нового министра образования Сергея Шкарлета организовали в Сумах 21 декабря.

В 19.00 на площади Независимости у городского совета собрались представители студенческих и молодежных общественных организаций. Митинг состоялся в рамках всеукраинской протестной кампании «Стоп Шкарлет», пишет Суспільне.

Подобные акции проходили в Киеве, Черновцах, Виннице, Чернигове, Житомире, Одессе, Харькове, Николаеве, Львове, Хмельницком, Тернополе, Луцке, Черкассах и Днепре.

Напомним: кандидатуру Сергея Шкарлета на пост главы министра образования депутаты поддержали на заседании 17 декабря. Он принес присягу под крики: «Ганба!»

При этом профильный комитет накануне не рекомендовал это назначение. В июне 2020 года у членов профильного комитета Верховной Рады возникли вопросы о наличии плагиата в диссертациях Шкарлета и «политической ангажированности» из информацию СМИ о том, что в прошлом он был членом Партии регионов.

Ученые обнаружили в его трудах 87% скопированных цитат других авторов, которые сам тогдашний и.о. министра как цитаты не указывал. Впоследствии Шкарлет пояснил, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны или в сотрудничестве с другими учеными, или только под его редактурой.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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