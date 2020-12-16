На Сумщине еще 151 случай заболевания COVID-19: 8 летальных На утро 22 декабря в Сумской области подтверждено 38321 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За понедельник обнаружено 151 новый случай. Выздоровело 864 человека, - всего 30971. Умерло 8, - всего 504.

Всего в Украине 8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников.

Также за прошедшие сутки ️госпитализировано - 1318 человек; летальных случаев -–232, выздоровело - 14020 человек; совершено тестирований за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26341, методом ИФА - 20355).

За все время пандемии в Украине заболело 979506 человек; выздоровело - 600288 человек; летальных случаев - 16897; проведено ПЦР-тестов - 5307601.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.