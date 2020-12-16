Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:59314

На Сумщине еще 151 случай заболевания COVID-19: 8 летальных

На утро 22 декабря в Сумской области подтверждено 38321 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За понедельник обнаружено 151 новый случай. Выздоровело 864 человека, - всего 30971. Умерло 8, - всего 504.

Всего в Украине 8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников.

Также за прошедшие сутки ️госпитализировано - 1318 человек; летальных случаев -–232, выздоровело - 14020 человек; совершено тестирований за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26341, методом ИФА - 20355).

За все время пандемии в Украине заболело 979506 человек; выздоровело - 600288 человек; летальных случаев - 16897; проведено ПЦР-тестов - 5307601.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Общество

Новости

На Сумщині вже 38321 випадок захворювання на COVID-19: подробиці
Сегодня 09:04
У Сумах із 1 січня підвищаться тарифи на воду
Вчера 16:01
У главы Сумской ОГА подтвердился коронавирус
Вчера 15:38
На Сумщині засуджено правопорушника, який тікав від прикордонників
Сегодня 09:22
На Сумщине еще 151 случай заболевания COVID-19: 8 летальных
Сегодня 08:59
Сумские тхеквондисты отличились в Харькове
Сегодня 08:06
В Сумах прошла акция протеста против нового министра образования Шкарлета
Вчера 22:18
В Сумах украли миллион на реконструкции фонтана на Театральной
Вчера 20:16
У Сумах хочуть відтворити пам'ятник Кобзарю роботи Івана Кавалерідзе: треба 3-5 мільйонів
Вчера 19:47
На Сумщині щодня виїжджають на «ковідні» виклики по 15-16 бригад
Вчера 18:20
За тиждень на Сумщині зареєстровано 2283 небезпечних події
Вчера 17:55
Биатлонист с Сумщины с «бронзой» чемпионата Украины
Вчера 17:48
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.