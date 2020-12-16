Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:04338

На Сумщині вже 38321 випадок захворювання на COVID-19: подробиці

Станом на 22 грудня 2020 року на Сумщині 38170 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 151 особи (Суми – 49, Глухів – 33, Лебедин – 13, Буринський р-н – 1, Глухівський р-н – 9, Краснопільський р-н – 5, Липоводолинський – 1, Недригайлівський р-н – 16, Путивльський р-н – 17, Роменський р-н – 2, Сумський р-н – 4, Тростянецький р-н – 1).

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 504 летальних випадки, з них за минулу добу – 8 (Суми – 4, Конотоп, Буринський, Путивльский і Сумський райони – по 1).

Наразі від Covid–19 в Сумській області одужало 30971 особа, з них за минулу добу – 864 (Суми – 556, Конотоп – 19, Ромни – 1, Глухів – 29, Білопільський р-н – 64, Буринський р-н – 1, Глухівський р-н – 3, Краснопільський р-н – 34, Кролевецький – 36, Липоводолинський р-н – 16, Путивльський р-н – 29, Серединабудський – 6, Сумський р-н – 69, Ямпільський р-н – 1).

Общество

Новости

На Сумщині вже 38321 випадок захворювання на COVID-19: подробиці
Сегодня 09:04
У Сумах із 1 січня підвищаться тарифи на воду
Вчера 16:01
У главы Сумской ОГА подтвердился коронавирус
Вчера 15:38
На Сумщині засуджено правопорушника, який тікав від прикордонників
Сегодня 09:22
На Сумщине еще 151 случай заболевания COVID-19: 8 летальных
Сегодня 08:59
Сумские тхеквондисты отличились в Харькове
Сегодня 08:06
В Сумах прошла акция протеста против нового министра образования Шкарлета
Вчера 22:18
В Сумах украли миллион на реконструкции фонтана на Театральной
Вчера 20:16
У Сумах хочуть відтворити пам'ятник Кобзарю роботи Івана Кавалерідзе: треба 3-5 мільйонів
Вчера 19:47
На Сумщині щодня виїжджають на «ковідні» виклики по 15-16 бригад
Вчера 18:20
За тиждень на Сумщині зареєстровано 2283 небезпечних події
Вчера 17:55
Биатлонист с Сумщины с «бронзой» чемпионата Украины
Вчера 17:48
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.