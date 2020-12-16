На Сумщині вже 38321 випадок захворювання на COVID-19: подробиці Станом на 22 грудня 2020 року на Сумщині 38170 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

За минулу добу Covid-19 підтвердили у 151 особи (Суми – 49, Глухів – 33, Лебедин – 13, Буринський р-н – 1, Глухівський р-н – 9, Краснопільський р-н – 5, Липоводолинський – 1, Недригайлівський р-н – 16, Путивльський р-н – 17, Роменський р-н – 2, Сумський р-н – 4, Тростянецький р-н – 1).

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 504 летальних випадки, з них за минулу добу – 8 (Суми – 4, Конотоп, Буринський, Путивльский і Сумський райони – по 1).

Наразі від Covid–19 в Сумській області одужало 30971 особа, з них за минулу добу – 864 (Суми – 556, Конотоп – 19, Ромни – 1, Глухів – 29, Білопільський р-н – 64, Буринський р-н – 1, Глухівський р-н – 3, Краснопільський р-н – 34, Кролевецький – 36, Липоводолинський р-н – 16, Путивльський р-н – 29, Серединабудський – 6, Сумський р-н – 69, Ямпільський р-н – 1).