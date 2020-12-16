На Сумщині засуджено правопорушника, який тікав від прикордонників

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року на Сумщині прикордонники виявили місце підготовки до незаконного переміщення через кордон товарів з російського та українського боку. Під час пошукових дій наряд виявив позашляховик, водій якого не виконав законні вимоги правоохоронців щодо зупинки транспортного засобу. Згодом прикордонники разом з Нацполіцією затримали автомобіль.
Днями суд постановив визнати втікача винним у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 185-10 КУпАП та накласти на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.
Варто нагадати, що відповідно до постанови КМУ від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим», уповноважені особи Державної прикордонної служби України під час виконання завдань у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, у разі потреби, мають право зупиняти та оглядати транспортні засоби. Водій, з дотриманням правил зупинки, повинен зупинити транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано, а також надати для перевірки документи, що посвідчують особу водія і пасажирів, реєстраційний документ на транспортний засіб та дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів. Бачити менше