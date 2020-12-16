На Сумщині засуджено правопорушника, який тікав від прикордонників Глухівський міськрайонний суд Сумської області розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності приватного підприємця, який не виконав законні вимоги прикордонників щодо зупинки свого авто та вдався до втечі.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року на Сумщині прикордонники виявили місце підготовки до незаконного переміщення через кордон товарів з російського та українського боку. Під час пошукових дій наряд виявив позашляховик, водій якого не виконав законні вимоги правоохоронців щодо зупинки транспортного засобу. Згодом прикордонники разом з Нацполіцією затримали автомобіль.

Днями суд постановив визнати втікача винним у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 185-10 КУпАП та накласти на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.

Варто нагадати, що відповідно до постанови КМУ від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим», уповноважені особи Державної прикордонної служби України під час виконання завдань у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, у разі потреби, мають право зупиняти та оглядати транспортні засоби. Водій, з дотриманням правил зупинки, повинен зупинити транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано, а також надати для перевірки документи, що посвідчують особу водія і пасажирів, реєстраційний документ на транспортний засіб та дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів. Бачити менше