Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:22285

На Сумщині засуджено правопорушника, який тікав від прикордонників

Глухівський міськрайонний суд Сумської області розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності приватного підприємця, який не виконав законні вимоги прикордонників щодо зупинки свого авто та вдався до втечі.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року на Сумщині прикордонники виявили місце підготовки до незаконного переміщення через кордон товарів з російського та українського боку. Під час пошукових дій наряд виявив позашляховик, водій якого не виконав законні вимоги правоохоронців щодо зупинки транспортного засобу. Згодом прикордонники разом з Нацполіцією затримали автомобіль.
Днями суд постановив визнати втікача винним у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 185-10 КУпАП та накласти на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.
Варто нагадати, що відповідно до постанови КМУ від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим», уповноважені особи Державної прикордонної служби України під час виконання завдань у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, у разі потреби, мають право зупиняти та оглядати транспортні засоби. Водій, з дотриманням правил зупинки, повинен зупинити транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано, а також надати для перевірки документи, що посвідчують особу водія і пасажирів, реєстраційний документ на транспортний засіб та дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів. Бачити менше

Східне регіональне управління ДПСУ
 
 
Право

Новости

На Сумщині вже 38321 випадок захворювання на COVID-19: подробиці
Сегодня 09:04
У Сумах із 1 січня підвищаться тарифи на воду
Вчера 16:01
У главы Сумской ОГА подтвердился коронавирус
Вчера 15:38
У Конотопі вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку
Сегодня 10:59
Сумские депутаты озаботились свалкой медотходов в Старом Селе
Сегодня 10:01
На Сумщині хочуть скасувати результати торгів на реконструкцію кафе за 29 млн грн
Сегодня 09:56
У Сумах – новий інвестиційний паспорт міста
Сегодня 09:50
Завтра часть Сум останется без воды
Сегодня 09:44
Офіс генпрокурора відкрив справу про державну зраду сумського нардепа Деркача
Сегодня 09:38
В Сумах провели обыск в городском УКСе из-за ремонта фонтана на Театральной площади
Сегодня 09:35
У кого із сумчан сьогодні сухі крани?
Сегодня 09:29
На Сумщині засуджено правопорушника, який тікав від прикордонників
Сегодня 09:22
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.