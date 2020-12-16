У кого із сумчан сьогодні сухі крани? Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води та опалення.

Йдеться про будинки за адресами: вул. Ковпака, 13, 55, пр-т Курський, 43 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води в квартирах), вул. Лесі Українки, 10 (заміна труб та стояків гарячої та холодної води в квартирі), вул. І. Кавалерідзе, 9, вул. Засумська, 12/2, 12А, 16/5 (ремонтні роботи по заміні корінних кранів та труб холодної та гарячої води в квартирах), вул. Пушкіна, 20 (заміна труб гарячої води в квартирі,) вул. Кооперативна, 4, вул. Харківська, 1/1 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води в квартирах), вул. Новомістенська, 4, пр-т Шевченка, 28/2 (заміна стояків холодної та гарячої води в квартирах).