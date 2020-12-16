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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:29340

У кого із сумчан сьогодні сухі крани?

Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води та опалення.

Йдеться про будинки за адресами: вул. Ковпака, 13, 55, пр-т Курський, 43 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води в квартирах), вул. Лесі Українки, 10 (заміна труб та стояків гарячої та холодної води в квартирі), вул. І. Кавалерідзе, 9, вул. Засумська, 12/2, 12А, 16/5 (ремонтні роботи по заміні корінних кранів та труб холодної та гарячої води в квартирах), вул. Пушкіна, 20 (заміна труб гарячої води в квартирі,) вул. Кооперативна, 4, вул. Харківська, 1/1 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води в квартирах), вул. Новомістенська, 4, пр-т Шевченка, 28/2 (заміна стояків холодної та гарячої води в квартирах).

 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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