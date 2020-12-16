В Сумах провели обыск в городском УКСе из-за ремонта фонтана на Театральной площади

Напомним: 21 декабря СБУ обнародовала информацию о разоблачении в Сумах незаконного использования бюджетных денег на реконструкции объекта инфраструктуры. На фото с обыска журналисты узнали кабинет начальника управления капитального строительства Виталия Шилова, пишет Sumy.Today.
Он подтвердил, что на прошлой неделе СБУ провела обыски у него на работе. По его словам, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства в отношении реконструкции Театральной площади.
«У каждого своя работа: мы строим, они проверяют», - прокомментировал события Виталий Шилов.
СБУ же вчера сообщила о вероятном завышении объемов и стоимости работ и нанесения ущерба примерно на миллион гривен. Якобы на реконструкцию Театральной площади привлекались фирмы с признаками фиктивности, а сами работы проводились с нарушением требований закона.