Офіс генпрокурора відкрив справу про державну зраду сумського нардепа Деркача

Про це ЦПК повідомили в ОГП.
У жовтні ЦПК звернувся до ОГП із заявами про злочин депутатів Деркача та Дубінського. Під час спільної прес-конференції вони безпідставно заявили про необхідність розслідування нібито корупції тоді ще кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Вони також ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.
Уряд США офіційно назвав депутата Деркача російським агентом, який вже 10 років працює в Україні, а також займався втручанням у вибори президента Штатів. Більше того, між Україною та США зберігаються стратегічні стосунки, тому дії Деркача і Дубінського можуть розцінюватися як держзрада.
Офіс генпрокурора спочатку відмовився відкривати справу щодо нардепів. Але згодом Печерський райсуд за скаргою ЦПК зобов’язав ОГП відкрити відповідне провадження. Тепер же в ОГП повідомили, що справа відкрита.
Також щодо Деркача порушено справу за фактом ймовірного втручання у роботу державних діячів. Так, Деркач через Окружний адміністративний суд Києва намагається зобов’язати Міністерство закордонних справ надіслати ноту протесту Сполученим Штатам.
“Окружний адмінсуд не має права втручатися в діяльність МЗС, тому ухвалення позитивного рішення на користь Деркача буде втручанням в дискреційні повноваження Міністерства. Сама суть скарги Деркача до ОАСК видається абсурдною. І знову ж, Деркач хоче добитися ноти протесту саме щодо нібито втручання посадовців США у справи України. Тобто, країна-агресор руками українського правосуддя намагається погіршити стосунки України і Заходу”, — коментує юрист ЦПК Олександр Литвин.
Нагадаємо, що за скаргою ЦПК суд зобов’язав відкрити справу і щодо нардепа Дубінського щодо держзради. Офіс генпрокурора нещодавно почав відповідне провадження.
Детальну інформацію про захмарні статки й антиукраїнську діяльність Дубінського та інших одіозних політиків можна прочитати в новому проєкті ЦПК #Зробимо Їх Візи Разом. Проєкт спрямований на те, аби іноземні партнери України бачили, хто намагається розвернути країну в бік Росії і максимально ускладнювали цим особам пересування, ведення бізнесу і взагалі будь-якої діяльності на Заході, чим любителі Росії радо займаються.
Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт внефракционного народного депутата Андрея Деркача от Сумщины, которого в Штатах называют агентом РФ, за вмешательство...
Посольство Соединенных Штатов Америки пояснило, что санкции, введенные против украинского нардепа Андрея Деркача, могут сказаться на близких к нему лицах...
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного...
Печерский районный суд города Киева наложил арест на участки ориентировочной стоимостью 930 млн грн, связанные с народным депутатом, мажоритарником из...
В ноябре 2019 года 78 нардепам не выплатили почти 3 миллиона гривен за прогулы заседаний комитетов и неучастие в голосованиях...