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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Офіс генпрокурора відкрив справу про державну зраду сумського нардепа Деркача

Офіс генерального прокурора України зареєстрував кримінальне провадження за заявою Центру протидії корупції (ЦПК) про ймовірне вчинення народним депутатом Андрієм Деркачем державної зради і втручання у діяльність державного діяча.

Про це ЦПК повідомили в ОГП. 

У жовтні ЦПК звернувся до ОГП із заявами про злочин депутатів Деркача та Дубінського. Під час спільної прес-конференції вони безпідставно заявили про необхідність розслідування нібито корупції тоді ще кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Вони також ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді. 

Уряд США офіційно назвав депутата Деркача російським агентом, який вже 10 років працює в Україні, а також займався втручанням у вибори президента Штатів. Більше того, між Україною та США зберігаються стратегічні стосунки, тому дії Деркача і Дубінського можуть розцінюватися як держзрада. 

Офіс генпрокурора спочатку відмовився відкривати справу щодо нардепів. Але згодом Печерський райсуд за скаргою ЦПК зобов’язав ОГП відкрити відповідне провадження. Тепер же в ОГП повідомили, що справа відкрита. 

Також щодо Деркача порушено справу за фактом ймовірного втручання у роботу державних діячів. Так, Деркач через Окружний адміністративний суд Києва намагається зобов’язати Міністерство закордонних справ надіслати ноту протесту Сполученим Штатам. 

Окружний адмінсуд не має права втручатися в діяльність МЗС, тому ухвалення позитивного рішення на користь Деркача буде втручанням в дискреційні повноваження Міністерства. Сама суть скарги Деркача до ОАСК видається абсурдною. І знову ж, Деркач хоче добитися ноти протесту саме щодо нібито втручання посадовців США у справи України. Тобто, країна-агресор руками українського правосуддя намагається  погіршити стосунки України і Заходу”, — коментує юрист ЦПК Олександр Литвин. 

Нагадаємо, що за скаргою ЦПК суд зобов’язав відкрити справу і щодо нардепа Дубінського щодо держзради. Офіс генпрокурора нещодавно почав відповідне провадження. 

Детальну інформацію про захмарні статки й антиукраїнську діяльність Дубінського та інших одіозних політиків можна прочитати в новому проєкті ЦПК #Зробимо Їх Візи Разом. Проєкт спрямований на те, аби іноземні партнери України бачили, хто намагається розвернути країну в бік Росії і максимально ускладнювали цим особам пересування, ведення бізнесу і взагалі будь-якої діяльності на Заході, чим любителі Росії радо займаються.

 
 
Право Андрей Деркач

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