У Сумах – новий інвестиційний паспорт міста

До змісту оновленого інвестиційного паспорту Сум включили інформацію про інвестиційні пропозиції: інвестиційні проєкти підприємств вже реалізовані успішні інвестиційні історії, як свідчення сприятливого інвестиційного клімату на території міста та символічний сигнал для інвестора, що в Сумах можна працювати успішно, перспективні інвестиційні проєкти та, звісно, муніципальні.

Також, оновлений інвестиційний паспорт дає вичерпну інформацію для потенційного інвестора про природно-географічні характеристики, кадровий, промисловий, туристичний потенціали, стратегічний розвиток та інновації.

Крім того, даний документ є не лише джерелом інформації про інвестиційну привабливість, але й свого роду промоційним матеріалом, тому при розробці макету було використано маркетингову складову, зокрема елементи нового бренду міста Суми.

Комплект інвестиційного паспорта складається із флеш-накопичувача, на якому міститься електронна версія паспорта, створена минулого року відеопрезентація міста, відео про інвестиційний та економічний потенціал Сум «Invest in Sumy» та нове відео про Індустріальний парк «Суми».

Документ підготовлено двома мовами: українською та англійською. Він орієнтований на залучення як вітчизняних, так і іноземних інвестицій.

Електронну версію інвестиційного паспорту можна переглянути за посиланням.