Сумские депутаты озаботились свалкой медотходов в Старом Селе Свалка в Старом Селе, по мнению депутатов, представляет экологическую опасность.

На второй и третьей сессиях Сумского областного совета восьмого созыва областные избранники подняли вопрос о стихийной свалке в Старом Селе Сумского района. Местные жители утверждают, что образовалась она где-то в начале сентября, а в октябре «пополнилось» медицинскими отходами.

В своем депутатском запросе депутат Вадим Лысый изложил суть проблемы. Так, стало известно, что на территорию бывших складских помещений свозятся (по имеющейся информации, со всей страны) использованы защитные маски, шприцы, пробирки с кровью и ПЦР-тесты. Все это не может не волновать, ведь свалка ухудшает экологическую ситуацию в области, а для людей в єтом районе она особенно опасна.

Депутаты просят главу областного совета и соответствующие службы вмешаться в ситуацию, принять все необходимые меры для ликвидации свалки, установить виновных лиц, причастных к созданию экологической опасной ситуации, и привлечь их к ответственности.

Во время пленарного заседания сессии глава областных парламентариев Виктор Федорченко заявил, что знаком с этой непростой ситуацией. Поскольку территория, на которую свозятся отходы, является частной собственностью, то здесь не обойтись без сотрудничества с правоохранительными органами.