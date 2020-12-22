У Конотопі вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку 21 грудня о 16:30, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Соснівська в с. Привокзальне в м. Конотоп.

Про пожежу повідомили випадкову переході, які побачили дим з вікон будинку. На місце події було направлено черговий караул 12 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що стіни на площі до 80 кв. м, перекриття на площі до 20 кв. м, покрівлю на площі до 12 кв. м, меблі та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в захисних апаратах.

О 16:45 загоряння локалізували, а о 17:57 – витративши на гасіння більше 4 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 10 чоловік особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області