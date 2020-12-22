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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Лебедині вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля

21 грудня о 12:43, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння автомобіля «ВАЗ» по вул. Гостелло в м. Лебедин.

Про пожежу повідомив власник будинку у дворі якого стояв легковик, який побачив дим та полум’я в салоні. На місце події було направлено черговий караул 18 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено, панель приладів та салон авто, утворилась загроза подальшого поширення вогню на житловий будинок, біля якого було припарковане авто.

О 12:52 загоряння локалізували, а о 13:02 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 8 чоловік особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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