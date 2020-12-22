У Лебедині вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля

Про пожежу повідомив власник будинку у дворі якого стояв легковик, який побачив дим та полум’я в салоні. На місце події було направлено черговий караул 18 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено, панель приладів та салон авто, утворилась загроза подальшого поширення вогню на житловий будинок, біля якого було припарковане авто.
О 12:52 загоряння локалізували, а о 13:02 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 8 чоловік особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області