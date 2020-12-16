У сумських лікарнях продовжуються ремонти

У КНП «Центральна міська клінічна лікарня» розробляли проєктно-кошторисну документацію щодо заміни ліфта лікувального корпусу № 1.

У КНП «Клінічна лікарня № 4» виконували капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення (вул. Металургів, 38).

У КНП «Клінічна лікарня № 5» виконали капітальний ремонт хірургічного корпусу, приміщень хірургічних відділень № 1 та № 3; приміщень на першому та п’ятому поверсі поліклініки та хірургічного корпусу № 1 для організації надання медичної допомоги хворим з підозрою на гостру респіраторну хворобу спричинену COVID-19.

Виконували капітальний ремонт приміщень харчрблоку.

У КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» виконували роботи з капітального ремонту та готується коригування на проєктно-кошторисну документацію приміщень другого та третього поверхів в будівлі стаціонару, приміщень на другому поверсі, енергоефективної термомодернізації будівлі стаціонару за правилами Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) (вул. Троїцька, 28).

Проводився поточний ремонт внутрішніх приміщень отоларингологічного відділення та його вхідної групи, кабінетів УЗД та офтальмолога (вул. Троїцька, 28).

Завершують поточний ремонт покрівлі будівлі гаража (вул. Троїцька, 57).

Розробляли проєктно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту теплового пункту в підвальному поверсі (вул. Івана Сірка, 3).

Проєктно-кошторисна документація на проведення водолікувального двоповерхового корпусу наразі проходить експертизу (вул. Троїцька, 28).

Уклали договір та очікують поставку кисневої станції.

У КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» виконували капітальний ремонт першого, третього, четвертого поверхів жіночої консультації, систем водопостачання, електрозабезпечення, опалення 3–4 поверху жіночої консультації, технічного переоснащення систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та пожежного спостереження жіночої консультації.