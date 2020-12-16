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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19270

У Шостці поліцейські спіймали грабіжника

Зловмисник у кінці вересня пограбував 17-річного юнака, вихопивши у нього з рук вартісний мобільний телефон. Правоохоронці не лише встановили особу підозрюваного, а й повернули хлопцю його гаджет.

У поліцію Шостки з повідомленням про пограбування звернувся 17-річний житель Шостки. Заявник розповів, що того ранку він з товаришем йшли вулицею, коли до них ззаду підбіг невідомий парубок, вихопив у нього з рук мобільний телефон і втік. Все сталося настільки несподівано, що вони навіть не кинулись його наздоганяти.

Поліцейські провели комплекс оперативно-пошукових заходів і встановили особу зловмисника. Ним виявився 20-річний місцевий житель. Молодика розшукали, опитали, і він зізнався у скоєному.

За словами підозрюваного, чужий гаджет він того ж дня продав, а гроші витратив на свої потреби.

Наразі поліцейські розшукали «мобільний» потерпілого, вилучили та повернули його власнику. Відносно підозрюваного було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України, яке вже спрямоване до суду. Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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