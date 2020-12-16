Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30282

У Конотопі порушник ПДД намагався підкупити працівників поліції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відносно громадянина, який намагався таким чином уникнути адміністративної відповідальності, й тепер постане перед судом за вчинення кримінального правопорушення.

Під час несення служби по забезпеченню правопорядку та безпеки на дорогах міста та району правоохоронці звернули увагу на одну з іномарок. Вони зупинили «Форд» і з‘ясували, що водій не пристебнутий ременем безпеки.
Намагаючись уникнути адміністративної відповідальності за це порушення правил дорожнього руху, 33-річний чоловік запропонував працівникам поліції 1000 гривень неправомірної вигоди.
Поліцейські, у свою чергу, викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала всі обставини вчиненого правопорушення.
Слідчі кваліфікували дії громадянина у відповідності з ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та відкрили кримінальне провадження.
Тепер водію доведеться постати перед судом за вчинення вже двох правопорушень – адміністративного та кримінального. Подальшу «крапку» у цій справі поставить суд.
Відділ комунікації поліції Сумської області

Право

Новости

На Сумщині вже 38321 випадок захворювання на COVID-19: подробиці
Сегодня 09:04
У Сумах із 1 січня підвищаться тарифи на воду
Вчера 16:01
У главы Сумской ОГА подтвердился коронавирус
Вчера 15:38
У сумських лікарнях продовжуються ремонти
Сегодня 14:20
У Глухові рятувальники ліквідували масштабну пожежу в житловому секторі (відео)
Сегодня 13:49
У Сумському краєзнавчому музеї відбувся інклюзивний інтерактивний захід
Сегодня 13:42
МОЗ планує заборонити продаж антибіотиків без електронного рецепту
Сегодня 13:22
На Сумщині поліцейські оперативно встановили місцеперебування двох малолітніх дітей
Сегодня 13:04
Сумський податківець очолив Державну фіскальну службу
Сегодня 12:57
До 4 років позбавлення волі засуджено сумчанина, який обстріляв таксиста
Сегодня 12:48
У Конотопі порушник ПДД намагався підкупити працівників поліції
Сегодня 12:30
У Шостці поліцейські спіймали грабіжника
Сегодня 12:19
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.