У Конотопі порушник ПДД намагався підкупити працівників поліції Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відносно громадянина, який намагався таким чином уникнути адміністративної відповідальності, й тепер постане перед судом за вчинення кримінального правопорушення.

Під час несення служби по забезпеченню правопорядку та безпеки на дорогах міста та району правоохоронці звернули увагу на одну з іномарок. Вони зупинили «Форд» і з‘ясували, що водій не пристебнутий ременем безпеки.

Намагаючись уникнути адміністративної відповідальності за це порушення правил дорожнього руху, 33-річний чоловік запропонував працівникам поліції 1000 гривень неправомірної вигоди.

Поліцейські, у свою чергу, викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала всі обставини вчиненого правопорушення.

Слідчі кваліфікували дії громадянина у відповідності з ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та відкрили кримінальне провадження.

Тепер водію доведеться постати перед судом за вчинення вже двох правопорушень – адміністративного та кримінального. Подальшу «крапку» у цій справі поставить суд.

Відділ комунікації поліції Сумської області