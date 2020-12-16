У Сумському краєзнавчому музеї відбувся інклюзивний інтерактивний захід 19 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая, який є одним із найшанованіших святих церкви – чудотворець, заступник бідних, захисник дітей, а також покровитель мандрівників.

За традицією цієї ночі діти отримують подарунки під подушками. Ця традиція, ймовірно, вийшла з середньовічної Німеччини, де напередодні свята батьки дарували дітям новий зимовий одяг. Пізніше вони почали роботи це таємно, вночі: подарунки клали у черевики, або панчохи, які вішали на каміни. Діти вірили, що святий саме через камін закидає в дім подарунки, вірили в диво і вчились у святого бути милосердними. День Святого Миколая є невід’ємною частиною української культури та історії, традиція святкування відроджується по всій Україні, а дітлахи з нетерпіння чекають на подарунки.

18 грудня в Сумському обласному краєзнавчому музеї відбувся інклюзивний інтерактивний захід «Диво приходить грудневої ночі» до Дня Святого Миколая. До участі в заході долучилися відвідувачі Сумського міського територіального центру соціального обслуговування «Берегиня».

Науковий співробітник музею Олена Опанасюк розповіла відвідувачам про історію свята, продемонструвала ікону Миколи Чудотворця, представлену в постійній експозиції музею «Матеріальна культура і побут селян кінця ХІХ – початку ХХ ст.» та ознайомила з музейною новорічно-різдвяною виставкою «Зимова казка». А на завершення заходу кожен з відвідувачів отримав традиційне для цього свята печиво – миколайчики, які самі і прикрасили.