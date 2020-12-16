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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:48244

До 4 років позбавлення волі засуджено сумчанина, який обстріляв таксиста

Сумською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 30-річного сумчанина, який поранив таксиста.

Подія сталась 14 жовтня 2019 року в м. Суми. Водій таксі приїхав за викликом на вул. Котляревського близько 22 год. 12 хв. Забрав чоловіка і жінку та відвіз їх на вул. Гетьмана Мазепи. Прибувши за вказаною адресою, пасажири вийшли з таксі, при цьому чоловік повідомив, що розрахується за проїзд після того, як підніметься в квартиру і візьме кошти.

На цьому ґрунті між таксистом і пасажиром виник словесний конфлікт, під час якого останній дістав пневматичний пістолет та здійснив близько 20 пострілів у таксиста, влучивши при цьому в обличчя, шию та грудну клітину. Співробітники поліції оперативно затримали нападника та вилучили в нього зброю. Таксист отримав легкі тілесні ушкодження.

У суді чоловік визнав свою вину, запевняв, що розкаюється. Прокуратура наполягала на покаранні у вигляді 7 років позбавлення волі для обвинуваченого. Однак суд визнав його винуватим за ч. 4 ст. 296 КК України та засудив до 4 років позбавлення волі. На даний час вирішується питання щодо оскарження рішення суду через його м’якість. 

Пресслужба обласної прокуратури

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