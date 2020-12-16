У Сумах провели волейбольний турнір пам’яті тренера 18 грудня за підтримки відділення НОК України в Сумській області у СумДУ відбувся турнір з волейболу серед жіночих команд, присвячений пам'яті викладача закладу вищої освіти, великого ентузіаста волейболу, тренера й арбітра Анатолія Шепелєва.

У турнірі взяли участь 4 команди.

За підсумками змагань:

1-е місце виборола команда студенток СумДУ

2-е місце - «Bliss» (випускниці СумДУ)

3-е місце - команда «ВК ім.Реви»(Глухів)

4-те місце – «Скажені кобилиці» (Суми)

До нагородження приєдналася Голова Відділення НОК України в Сумській області — Олена Петрова, подякувавши і учасникам, і організаторам за розвиток волейболу та підтримку спортивного духу в регіоні, попри складний час пандемії.

Переможці та призери змагань були нагороджені кубками, медалями, та цінними призами від Національного олімпійського комітету України, а організатори турніру частували учасниць солодощами.