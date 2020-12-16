У Сумах провели волейбольний турнір пам’яті тренера

У турнірі взяли участь 4 команди.
За підсумками змагань:
1-е місце виборола команда студенток СумДУ
2-е місце - «Bliss» (випускниці СумДУ)
3-е місце - команда «ВК ім.Реви»(Глухів)
4-те місце – «Скажені кобилиці» (Суми)
До нагородження приєдналася Голова Відділення НОК України в Сумській області — Олена Петрова, подякувавши і учасникам, і організаторам за розвиток волейболу та підтримку спортивного духу в регіоні, попри складний час пандемії.
Переможці та призери змагань були нагороджені кубками, медалями, та цінними призами від Національного олімпійського комітету України, а організатори турніру частували учасниць солодощами.