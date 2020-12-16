Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01155

У Сумах провели волейбольний турнір пам’яті тренера

18 грудня за підтримки відділення НОК України в Сумській області у СумДУ відбувся турнір з волейболу серед жіночих команд, присвячений пам'яті викладача закладу вищої освіти, великого ентузіаста волейболу, тренера й арбітра Анатолія Шепелєва.

У турнірі взяли участь 4 команди.

За підсумками змагань:

1-е місце виборола команда студенток СумДУ

2-е місце - «Bliss» (випускниці СумДУ)

3-е місце - команда «ВК ім.Реви»(Глухів)

4-те місце – «Скажені кобилиці» (Суми)

До нагородження приєдналася Голова Відділення НОК України в Сумській області — Олена Петрова, подякувавши і учасникам, і організаторам за розвиток волейболу та підтримку спортивного духу в регіоні, попри складний час пандемії.

Переможці та призери змагань були нагороджені кубками, медалями, та цінними призами від Національного олімпійського комітету України, а організатори турніру частували учасниць солодощами.

Спорт

Новости

На Сумщині вже 38321 випадок захворювання на COVID-19: подробиці
Сегодня 09:04
У Сумах із 1 січня підвищаться тарифи на воду
Вчера 16:01
У главы Сумской ОГА подтвердился коронавирус
Вчера 15:38
Під Сумами вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля
Сегодня 16:06
Жителька Сумщини втратила 6600 грн, намагаючись орендувати квартиру
Сегодня 15:56
Канікули і локдаун: як працюватимуть школи Сумщини в січні
Сегодня 15:47
ФОПи та наймані працівники Сумської області мають можливість до 8 січня отримати допомогу від держави
Сегодня 15:46
Рятувальники Сумщини закликають громадян до безпечного святкування Новорічних свят!
Сегодня 15:31
Сумські бійці відзначилися в онлайн чемпіонаті України
Сегодня 15:27
У Сумах провели волейбольний турнір пам’яті тренера
Сегодня 15:01
У сумських лікарнях продовжуються ремонти
Сегодня 14:20
У Глухові рятувальники ліквідували масштабну пожежу в житловому секторі (відео)
Сегодня 13:49
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.