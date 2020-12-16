МОЗ планує заборонити продаж антибіотиків без електронного рецепту Міністерство охорони здоров'я планує ввести електронну систему продажу спеціальних ліків, зокрема антибіотиків.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час брифінгу, пише Суспільне.

Він зазначив, що на першому етапі йдеться про інсулін, препарати для імуносупресії та препаратів, які містять наркотичні речовини.

"Наступним кроком будуть антибіотики, які будуть продаватися виключно за електронним рецептом", - повідомив Степанов.

Очільник МОЗ також заявив, що міністерство посилює контролю за аптеками та змінить правила відпустку ліків через збільшення самовільного вживання антибіотиків. Серед цих заходів - вимога зберігати в аптеці паперові рецепти лікаря протягом року, що Держлікслужба могла перевірити відпуск антибіотиків.