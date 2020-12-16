У Глухові рятувальники ліквідували масштабну пожежу в житловому секторі (відео) 21 грудня о 11:01, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння по вул. Дорошенко в м. Глухів.

Про пожежу повідомили сусіди, які побачили полум’я на покрівлі житлового будинку. На місце події було направлено черговий караул 19 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю житлового будинку по всій площі, навіс, перекриття господарчої споруди, покрівлю гаража по всій площі і автомобіль «ЗАЗ» розташований всередині, електроінструмент та інші речі домашнього вжитку. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від природної водойми, яка була розташована на відстані 300 м від осередку горіння.

О 11:45 загоряння локалізували, а о 13:52 – витративши на гасіння майже 35 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 10 чоловік особового складу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області