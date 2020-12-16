Сумські бійці відзначилися в онлайн чемпіонаті України Перший онлайн Чемпіонат України з Карате WKJF відбувся 19-20 грудня.

Всеукраїнська федерація військово-спортивних багатоборств та Всеукраїнська федерація фунакоші шотокан карате спільно провели 1-й Онлайн чемпіонат України з карате WKJF з розділів ката, кобудо і гошин джицу.

Три медалі в цих змаганнях завоювали вихованці Сумської КДЮСШ «Авангард», члени збірної команди України Андрій Ковальов та Сергій Івченко.

Андрій відсвяткував подвійну перемогу, ставши чемпіоном України в розділах ката (традиційні комплекси) та кобудо (робота зі зброєю) серед чоловіків 18-39 років, а Сергій здобув срібло в ката серед юнаків 16-17 років.

До змагань Андрія готував тренер Анатолій Лозовий.