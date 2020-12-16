Рятувальники Сумщини закликають громадян до безпечного святкування Новорічних свят! Наближаються довгоочікувані новорічні свята, щоб вони пройшли весело та без неприємностей та залишили по собі лише позитивні спогади, необхідно дотримуватись вимог особистої та колективної безпеки!

Зокрема, треба приділити особливу увагу пожежній безпеці ялинки. Встановлювати її треба на стійкій основі, подалі від опалювальних приладів та штор. Не розміщуйте ялинку у проходах та біля виходів з приміщень, не прикрашайте її ватою, папером та іншими легкозаймистими матеріалами. Не застосовуйте поблизу ялинки бенгальські вогні та інші піротехнічні вироби. Освітлюйте її електричними гірляндами лише промислового виробництва. Не залишайте увімкнену ілюмінацію без нагляду, при виявленні несправностей негайно її вимкніть.

Не залишайте дітей без нагляду, слідкуйте за їх поведінкою та роз'яснюйте їм до яких небезпечних наслідків можуть призвести пустощі з вогнем. Зберігайте сірники, запальнички у недоступних для малечі місцях та не дозволяйте їм бавитись з бенгальськими вогниками і іншими піротехнічними виробами.

Проявіть обачність та дотримуйтесь основних вимог безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте, що лише неухильне виконання цих заходів забезпечить вам та вашій родині безпечні свята!

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області