Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04122

Рятувальники нагадують сумчанам правила використання піротехнічних виробів!

Традиційно, у грудні українські крамниці наповнюються новорічною атрибутикою, зокрема піротехнічними виробами. Яскраві обгортки та передсвятковий настрій спонукають громадян купувати численні петарди, салюти та феєрверки. Проте трапляється так, що замість очікуваних веселощів, людина може отримати травми.

Тож, з метою попередження виникнення трагічних випадків під час застосування піротехнічних виробів, рятувальники ДСНС України нагадують елементарні правила безпечного їх використання:

  • - купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;
  • - перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;
  • - забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;
  • - забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;
  • - при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;
  • - забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;
  • - не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.
  • - запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше. Якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;
  • - пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм гратися з піротехнікою;
  • - піротехніку, яка спрацювала, гасіть, дотримуючись усіх можливих застережних заходів. Загальноприйнятий спосіб утилізації піротехніки такий: залийте її водою на дві години і лише після цього викиньте разом зі звичайним сміттям.

Шановні громадяни!

Будьте обережні при використанні піротехнічних виробів. Пам’ятайте, що тільки при дотриманні цих правил Ви зможете подарувати безпечне свято собі та своїй родині.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество

Новости

На Сумщині вже 38321 випадок захворювання на COVID-19: подробиці
Вчера 09:04
У Сумах із 1 січня підвищаться тарифи на воду
21.12.2020 16:01
У главы Сумской ОГА подтвердился коронавирус
21.12.2020 15:38
На Сумщині вже 38501 випадок захворювання на COVID-19: подробиці
Сегодня 09:16
На Сумщине 180 новых случаев COVID-19: 2 летальных
Сегодня 09:08
Юна сумчанка – лауреат «Pro Fest»
Сегодня 08:36
Рятувальники нагадують сумчанам правила використання піротехнічних виробів!
Сегодня 08:04
У Сумській області учитель креслення силоміць виштовхав ученицю з уроку: що стало причиною конфлікту (відео)
Вчера 22:42
У школі на Сумщині стався конфлікт через пісню російською
Вчера 20:02
У Сумах відзначать день народження Бандери смолоскипною ходою
Вчера 19:45
Сумчан попереджають про різкі зміни погоди
Вчера 18:14
Сумской силач выиграл кубок мира по пауэрлифтингу
Вчера 17:51
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.