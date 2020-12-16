Рятувальники нагадують сумчанам правила використання піротехнічних виробів! Традиційно, у грудні українські крамниці наповнюються новорічною атрибутикою, зокрема піротехнічними виробами. Яскраві обгортки та передсвятковий настрій спонукають громадян купувати численні петарди, салюти та феєрверки. Проте трапляється так, що замість очікуваних веселощів, людина може отримати травми.

Тож, з метою попередження виникнення трагічних випадків під час застосування піротехнічних виробів, рятувальники ДСНС України нагадують елементарні правила безпечного їх використання: - купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;

- перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;

- забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;

- забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;

- при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;

- забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;

- не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.

- запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше. Якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;

- пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм гратися з піротехнікою;

- піротехніку, яка спрацювала, гасіть, дотримуючись усіх можливих застережних заходів. Загальноприйнятий спосіб утилізації піротехніки такий: залийте її водою на дві години і лише після цього викиньте разом зі звичайним сміттям. Шановні громадяни! Будьте обережні при використанні піротехнічних виробів. Пам’ятайте, що тільки при дотриманні цих правил Ви зможете подарувати безпечне свято собі та своїй родині. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області