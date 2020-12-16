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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10165

Служба зайнятості Сумщини опікується збереженням кадрового потенціалу

Набули чинності та діють закони про підтримку бізнесу в період карантину, запровадженого через коронавірусну інфекцію. Один із документів пропонує одноразову матеріальну виплату застрахованим особам, які можуть втратити частину зарплати або доходу в разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

На сьогодні до обласної служби зайнятості вже звернулося майже 400 роботодавців, які подали пакети документів на допомогу для виплати близько шести тисячам найманим працівникам на суму близько 30 млн. грн.

Найбільше суб’єктів господарювання, які подали документи для отримання одноразової матеріальної допомоги, із Сум, Конотопського, Шосткинського, Роменського, Сумського, Лебединського, Глухівського та Буринського районів.

  Серед перших претендентів на державну допомогу - фермерські господарства, які займаються вирощуванням зернових культур, роботодавці, які опікуються оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, розведенням тварин; товариства з обмеженою відповідальністю, діяльність яких спрямована на оптову та роздрібну торгівлю, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, будівництво житлових і нежитлових будівель; приватні та комунальні підприємства, сфера діяльності яких охоплює оптову та роздрібну торгівлю, виробництво готових текстильних виробів, забір, очищення та постачання води, виробництво електромонтажних пристроїв, виробництво паперових канцелярських виробів тощо.

 
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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