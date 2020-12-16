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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46165

ФОПи та наймані працівники Сумської області мають можливість до 8 січня отримати допомогу від держави

Президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ заявив, що виплати 8 тисяч допомоги підприємцям та працівникам мають здійснити до 8 січня. Прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу триває до 31 грудня.Здійснення виплат розпочинається 22 грудня

«У нас 710 тисяч ФОПів і суб’єктів господарювання, які мають отримати виплати. І здійснити це потрібно до 8 січня. Це один з пріоритетів для Уряду», – сказав Президент.

Міністерству соціальної політики виділено 13,7 млрд гривень з «ковідного фонду» для здійснення виплати 1,7 млн застрахованих осіб.  Одноразову матеріальну допомогу в розмірі до 8 тисяч гривень зможуть отримати: наймані працівники, які займані на підприємствах, робота яких обмежується в карантин, а також фізичні особи – підприємці, робота яких обмежується в карантин.

Перед зверненням за отриманням одноразової допомоги необхідно:

- мати відкритий банківський рахунок в банку за стандартом IBAN;

- підключитися до Порталу Дія;

- подати через Портал Дія заяву. 

Головним критерієм при заповненні заяви є вірний КВЕД підприємства, який зазначений першим у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

У заяві про виплату одноразової матеріальної допомоги зазначається:

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, її дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта;

- адреса місця проживання;

- підтвердження відповідності застрахованої особи критеріям, передбаченим частинами першою та другою статті 2 закону, що здійснюється шляхом проставляння відповідної позначки заявником;

- номер банківського рахунка для виплати одноразової матеріальної допомоги – за стандартом IBAN.

Важливо, що усі застраховані особи, а це ті особи, за яких або які сплачували єдиний внесок у третьому кварталі цього року і середньомісячний заробіток яких не перевищував 30 тисяч гривень, отримають таку допомогу.

Здійснення виплат розпочинається вже відсьогодні, 22 грудня, Пенсійним фондом України через АТ «Ощадбанк».

 
 
 
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