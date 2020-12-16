Канікули і локдаун: як працюватимуть школи Сумщини в січні Директорка обласного Департаменту освіти і науки Вікторія ГРОБОВА під час онлайн брифінгу надала роз’яснення щодо режиму роботи закладів освіти під час локдауну, який Уряд анонсував з 8 по 24 січня

За її словами, у період посилення карантинних обмежень учням, зокрема, заборонено відвідувати заклади загальної середньої освіти, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних навчальних закладів.

У цьому випадку школи мають дві опції, що і як робити під час локдауну. Перша – організувати дистанційне навчання. Друга – оголосити на цей час канікули з урахуванням норм законодавства: не менше 175 навчальних днів у році, а канікули протягом навчального року мають складати не менше 30 календарних днів.

Якщо канікули у закладі вирішать не оголошувати, то керівники навчальних закладів мають вжити всіх можливих невідкладних заходів, спрямованих на належну організацію в цей період освітнього процесу в дистанційному форматі. Зокрема, за допомогою платформи для дистанційного і змішаного навчання учнів 5-11 класів «Всеукраїнська школа онлайн».

Наразі закладами освіти області вже сплановано відповідний навчальний графік. Із 402 шкіл у 253 будуть проведені канікули з 11 по 24 січня, тобто на період локдауну. Решта закладів будуть проводити навчання в дистанційній формі. Інформацію про режими та графіки роботи можна дізнатися на сайтах закладів загальної середньої освіти, або ж в територіальних органах управління освітою.

Що стосується святкових концертів у школах та дитсадках – масово їх проводити заборонили. Святкування дозволено проводити тільки в межах групи учнів у кількості до 20 осіб, без батьків. Відвідувати учням заклади культури під час зимових канікул дозволяється, проте з обов’язковим дотриманням соціальної дистанції та всіх карантинних вимог.

Також Вікторія Гробова повідомила і про роботу інклюзивно-ресурсних центрів. Заняття будуть проводитися тільки індивідуально, тобто за тим розкладом, який визначений для роботи закладу, фахівця та дитини.