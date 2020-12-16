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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:56196

Жителька Сумщини втратила 6600 грн, намагаючись орендувати квартиру

Намагаючись орендувати квартиру у Шостці, дівчина перерахувала 6 600 гривень передоплати. В результаті залишився і без грошей, і без вподобаного житла.

З заявою про шахрайство у поліцію Шостки звернулась 22-річна місцева жителька. Дівчина розповіла, що знайшла на одному із сайтів оголошення про здачу в довготривалу оренду двокімнатної квартири у Шостці. Там же була вказана вартість житла за місяць – 2 700 гривень. Передивившись фотографії пропонованої нерухомості, вона вирішила зателефонувати автору оголошення і обговорити з нею умови угоди.

За словами телефонної співрозмовниці, яка у розмові назвалася власницею квартири, потрібно перерахувати на вказаний номер банківської картки 3 000 гривень передоплати. Нібито, вона мешкає в іншому місті, а завдаток буде гарантією того, що клієнтка має серйозні наміри винаймати її житло. Дівчина погодилась і перерахувала вказану суму, попередньо отримавши фото паспорту «власниці житла» та її чоловіка.

Того ж дня з заявницею знову зв’язалась автор оголошення та попросила перерахувати ще 3 600 гривень. За її словами, гроші потрібні на юриста, який оформлює договір оренди. Молода жінка перерахувала і цю суму. У відповідь отримала запевняння, що чоловік орендодавці вже виїхав до райцентру показувати їй квартиру.

За якийсь час чоловік дійсно з нею зв’язався, проте по його голосу дівчина зрозуміла, що той перебуває в стані алкогольного сп’яніння і скоріш за все нікуди не їде. А під час наступної з ним розмови, той зізнався, що вони шахраї, ніякої квартири в оренду не здають і взагалі, перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Наразі за даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», в рамках якого ведуться пошуки аферистів.

Правоохоронці знову звертаються до громадян бути максимально обережними при здійсненні різного роду операцій через Інтернет. Не надсилайте передоплату за замовлений товар, за оренду житла тощо, а розраховуйтесь за нього під час отримання чи безпосередньої передачі ключів у випадку найму житла. Пам’ятайте, що чи не кожне друге он-лайн оголошення розміщується шахраями з метою заволодіння вашими коштами.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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