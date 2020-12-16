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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06109

Під Сумами вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля

21 грудня о 17:12, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння автомобіля «ВАЗ» по вул. Польова в с. Сад, Сумського району.

Про пожежу повідомив власник, який відчув різкий запах диму в салоні авто. На місце події було направлено черговий караул 1 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що легковик охоплено вогнем по всій площі.

О  17:31 загоряння локалізували, а о 17:47 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 10 чоловік особового кладу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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