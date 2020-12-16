Під Сумами вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля

Про пожежу повідомив власник, який відчув різкий запах диму в салоні авто. На місце події було направлено черговий караул 1 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що легковик охоплено вогнем по всій площі.
О 17:31 загоряння локалізували, а о 17:47 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 10 чоловік особового кладу від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області