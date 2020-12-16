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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31385

У Сумах в карантин вирішили провести передріздвяний ярмарок

Обласний агропромисловий ярмарок до Новорічних та Різдвяних свят відбудеться 24 грудня 2020 року на майдані Незалежності у Сумах з 8-00 до 14-00 години.

На ярмарку буде представлено широкий вибір ялинок, новорічних прикрас. Сумчани та гості міста зможуть придбати, ковбасні вироби, копченості, молочну продукцію, мед, олію, яйця, крупи, овочі, яблука, живу рибу, рибопродукти тощо.

Участь у ярмарку візьмуть сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, фізичні особи – підприємці, особисті селянські господарства, переробні підприємства, лісогосподарські підприємства Сумщини.

Метою заходу є популяризація сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, вироблених підприємствами Сумщини; забезпечення потреб населення якісною продукцією місцевого виробництва; налагодження прямих зв’язків між виробниками та споживачами; представлення продукції кращих підприємств Сумщини за цінами виробника; підтримання традицій проведення передноворічного ярмаркового заходу.

Захід організовано Департаментом агропромислового розвитку, Спілкою аграрних підприємств Сумської області, Асоціацією фермерів та приватних землевласників Сумської області.

Довідки за телефоном: (0542)77-15-37, 0504007260.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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