У Сумах в карантин вирішили провести передріздвяний ярмарок Обласний агропромисловий ярмарок до Новорічних та Різдвяних свят відбудеться 24 грудня 2020 року на майдані Незалежності у Сумах з 8-00 до 14-00 години.

На ярмарку буде представлено широкий вибір ялинок, новорічних прикрас. Сумчани та гості міста зможуть придбати, ковбасні вироби, копченості, молочну продукцію, мед, олію, яйця, крупи, овочі, яблука, живу рибу, рибопродукти тощо. Участь у ярмарку візьмуть сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, фізичні особи – підприємці, особисті селянські господарства, переробні підприємства, лісогосподарські підприємства Сумщини. Метою заходу є популяризація сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, вироблених підприємствами Сумщини; забезпечення потреб населення якісною продукцією місцевого виробництва; налагодження прямих зв’язків між виробниками та споживачами; представлення продукції кращих підприємств Сумщини за цінами виробника; підтримання традицій проведення передноворічного ярмаркового заходу. Захід організовано Департаментом агропромислового розвитку, Спілкою аграрних підприємств Сумської області, Асоціацією фермерів та приватних землевласників Сумської області. Довідки за телефоном: (0542)77-15-37, 0504007260.