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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:43284

У Сумах прокоментували заяву СБУ щодо реконструкції Театральної площі

Громаді Сум завдали збитків на майже 1 млн грн під час будівництва одного з об’єктів. Про це заявили в управлінні Служби безпеки України 21-го грудня. Мова йде про реконструкцію фонтану на Театральній площі.

За версією слідства, йдеться про незаконне використання грошей міського бюджету, розповіла Суспільному речниця управління СБУ у Сумській області Олеся Рапута, пише Суспільне.

Провадження відкрите за двома статтями Кримінального кодексу України – "вчинення злочину групою осіб" та "зловживання владою", розповіла Олеся Рапута і обшуки відбулись наприкінці минулого тижня, зокрема і в кабінеті начальника управління капітального будівництва міської ради Володимира Шилова.

"Я не знаю, чому мені дзвонять усі. Коментар буде такий: "У кожного своя робота". Управління капітального будівництва будує - правоохоронна система перевіряє. Тобто, ніяких проблем глобальних у такий ситуації я абсолютно не бачу. У кожного своя робота", - сказав Шилов.

Тендер на реконструкцію Театральної площі провели 6 липня 2020 року й за два тижні почались роботи. Відкрили оновлений фонтан 11 жовтня, а за тиждень потому співзасновник Громадської організації "Антикорупційна правозахисна агенція" Віталій Нагорний виклав у соціальну мережу свій допис, де проаналізував заплановані та фактичні витрати, які здійснили при будівництві об’єкта, і саму тендерну документацію. Говорить, побачив порушення.

" згідно з проєктно-кошторисною документацією, фонтан як такий взагалі не планувався, а складався з різних складових: форсунки, насоси, труби, фітинги. Взагалі без зазначення виробника даної продукції. Тому на моє переконання, така конструкція, яка з перших днів працювала не дуже якісно, – саме і є підставою для здійснення даних розслідувань", - вважає Нагорний.

За актами виконаних робіт, фірмі"Суми-Сервіс-Буд", яка проводила реконструкцію, заплатили (станом на 15 грудня) 2/3 вартості всього об’єкту – понад 25 млн 700 тис грн. Повна сума тендеру - більше 35 млн – у стільки оцінили роботи з реконструкції Театральної площі.

Директор фірми Олександр Шевченко заяву СБУ і обшуки прокоментував так: "Кожен виконує свою роботу. Тільки я не розумію як можна не мати на руках ні яких підтверджуючих матеріалів, документів і зробити висновок про суму збитків, наприклад. Про невиконання якихсь будівельних норм. На основі якої документації і яких фактів вони виносять такий висновок".

Нагадаємо: це буде четверта кримінальна справа, відкрита за наслідками будівництва об’єктів у Сумах, які проводило це підприємство.
У вересні 2020 року прокуратура оголосила підозру Олександру Шевченку – за начебто привласнення 400 тис грн на реконструкції іншого фонтану – у дитячому парку "Казка". Тоді директор фірми говорив, що очікує на те, що невдовзі йому повідомлять про підозру й щодо фонтану на Театральній площі.

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