Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:46215

Триває розгляд справ за фактом стрілянини на Терезова у Сумах

Сьогодні судове засідання відкладено у зв’язку із відмовою потерпілого надавати показання у відсутність свого представника, який не з’явився.

Мова йде про події, які сталися в липні 2019 року. В одному із торговельних центрів було здійснено закінчений замах на вбивство сумського бізнесмена та його доньки.

Обвинуваченим у даній справі є син сумського бізнесмена. Його дії кваліфіковано як організація та пособництво закінченого замаху на умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів (ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, п.п.1, 6, 11 ч.2 ст. 115 КК України) та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч.1 ст. 263 КК України).  

Матеріали справи містять також клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно дівчини, яка за версією слідства здійснювала постріли у бізнесмена та його доньку, але свої дії не довела до кінця. Дії громадянки Р. кваліфіковано як заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 122 КК України), заподіяння легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я (ч.2 ст. 125 КК України) та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч.1 ст. 263 КК України).  

Справа розглядається колегіально: головуючий суддя – Капкін О.Б., судді – Шелєхова Г.В., Клименко А.Я.

Пошук інформації щодо стадій розгляду справи можна здійснити на порталі «Судова влада» за № 591/3115/20.

13 січня 2021 року о 10 год. 00 хв. відбудеться наступне судове засідання у справі за фактом вчинення стрілянини по провулку Терезова у м. Суми.

 
Право

Новости

На Сумщині вже 38321 випадок захворювання на COVID-19: подробиці
Сегодня 09:04
У Сумах із 1 січня підвищаться тарифи на воду
Вчера 16:01
У главы Сумской ОГА подтвердился коронавирус
Вчера 15:38
Директорка департаменту культури Сумської ОДА звільнилася з посади
Сегодня 17:38
У Сумах копи зупинили водія-іноземця з липовими правами
Сегодня 17:23
Служба зайнятості Сумщини опікується збереженням кадрового потенціалу
Сегодня 17:10
Уроженец Сумщины стал двукратным чемпионом Украины
Сегодня 17:05
На Сумщині вже близько 6 тисяч ФОПів і найманих працівників зареєструвалися для виплати допомоги від держави
Сегодня 16:58
Триває розгляд справ за фактом стрілянини на Терезова у Сумах
Сегодня 16:46
У Сумах прокоментували заяву СБУ щодо реконструкції Театральної площі
Сегодня 16:43
У Сумах в карантин вирішили провести передріздвяний ярмарок
Сегодня 16:31
Під Сумами вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля
Сегодня 16:06
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.