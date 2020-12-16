Триває розгляд справ за фактом стрілянини на Терезова у Сумах

Мова йде про події, які сталися в липні 2019 року. В одному із торговельних центрів було здійснено закінчений замах на вбивство сумського бізнесмена та його доньки.

Обвинуваченим у даній справі є син сумського бізнесмена. Його дії кваліфіковано як організація та пособництво закінченого замаху на умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів (ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, п.п.1, 6, 11 ч.2 ст. 115 КК України) та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч.1 ст. 263 КК України).

Матеріали справи містять також клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно дівчини, яка за версією слідства здійснювала постріли у бізнесмена та його доньку, але свої дії не довела до кінця. Дії громадянки Р. кваліфіковано як заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 122 КК України), заподіяння легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я (ч.2 ст. 125 КК України) та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч.1 ст. 263 КК України).

Справа розглядається колегіально: головуючий суддя – Капкін О.Б., судді – Шелєхова Г.В., Клименко А.Я.

Пошук інформації щодо стадій розгляду справи можна здійснити на порталі «Судова влада» за № 591/3115/20.

13 січня 2021 року о 10 год. 00 хв. відбудеться наступне судове засідання у справі за фактом вчинення стрілянини по провулку Терезова у м. Суми.