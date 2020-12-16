На Сумщині вже близько 6 тисяч ФОПів і найманих працівників зареєструвалися для виплати допомоги від держави Про це повідомив під час брифінгу радник голови облдержадміністрації Віталій ДОВГАЛЬ

Віталій Довгаль нагадав учасникам онлайн брифінгу про те, що прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу триває до 31 грудня 2020 року. Також повідомив, що наприкінці року у зв’язку зі святковими днями можуть бути певні нетривалі затримки у здійсненні виплат. Ті, хто зареєструвався у системі після 21-22 грудня, зможуть отримати виплати вже з початку нового року ближче до Різдва 7 січня.

«Президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ поставив завдання зробити все, щоб малий бізнес працював і розвивався в Україні в комфортних умовах. Тому за ініціативою Глави держави вже створена координаційна рада при Президентові, яка займатиметься саме цими питаннями, – зазначив радник голови облдержадміністрації. – А при Сумській облдержадміністрації створено робочу групу, засідання якої буде проведено вже сьогодні».

За словами Віталія Довгаля, влада вже здійснила низку заходів, які мають допомогти малому та мікробізнесу пройти карантин на початку наступного року. Зокрема, найбільш вразлива категорія підприємців – платники 1-ї групи спрощеної системи оподаткування – на півроку звільнені від сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску, що є безпрецедентним кроком.

Також надається фінансова підтримка тим, хто вимушено зачиняється чи скорочує робочий час, частково списується та відстрочується виплата податкової заборгованості, на період карантину підприємці звільняються від плати за оренду державного або комунального майна, продовжується масштабна програма дешевого кредитування.

Крім того, Парламент вже проголосував за відтермінування на один рік обов’язкового застосування касових апаратів та РРО для усіх, окрім деяких ризикових груп. Це три ризикові групи – ювелірка, лікарські засоби та обладнання і техніка, які потребують обслуговування. Президент підписав цей закон.

«Ніяких обов'язкових касових апаратів, РРО чи чогось іншого немає для ФОПівців першої групи – тих, кому співчувають найбільше. Саме їх використовують для емоційного тиску на суспільство у питанні про ФОПівців. Це в основному підприємці, які торгують на ринках, або надають прості побутові послуги», – підкреслив Віталій Довгаль.

Попри все це представники ФОПів поки не йдуть з вулиць та вимагають ще й скасувати карантинні обмеження.

«На сьогодні усі країни світу і майже всі у Європі вводять обмеження в тій або іншій формі. Україна намагається встановити такі обмеження, які і дозволяють стримати поширення інфекції, і дозволяють дати бізнесу можливість працювати. Настільки, наскільки це можливо, ми це робимо, – наголосив Віталій Довгаль. – Тому вимоги частини ФОПівців щодо скасування карантинних обмежень чи щодо не введення локдауну є абсолютно безвідповідальними. Маємо пам’ятати про те, що лікарі закликають усе суспільство дотримуватися карантинних обмежень».