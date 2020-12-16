У Сумах копи зупинили водія-іноземця з липовими правами

Водія автомобіля BMW, який порушив ПДР, інспектори зупинили на вулиці Ремісничій. Ним виявився 21–річний іноземець. Перевіряючи документи на право керування транспортним засобом, охоронці порядку звернули особливу увагу на його водійське посвідчення. Жодних елементів захисту воно не мало. Водій цього пояснити жодним чином не міг.