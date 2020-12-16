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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23113

У Сумах копи зупинили водія-іноземця з липовими правами

Сумські патрульні зупинили іноземця з водійським посвідченням, що мало ознаки підробки

Водія автомобіля BMW, який порушив ПДР, інспектори зупинили на вулиці Ремісничій. Ним виявився 21–річний іноземець. Перевіряючи документи на право керування транспортним засобом, охоронці порядку звернули особливу увагу на його водійське посвідчення. Жодних елементів захисту воно не мало. Водій цього пояснити жодним чином не міг.
Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського відділу поліції. Наразі за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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