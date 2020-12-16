Директорка департаменту культури Сумської ОДА звільнилася з посади Про це Любов Карпенко повідомила у Фейсбуці.

«Усе починається вчасно і завершується теж», - писав Достоєвський, і, здається, це вдала характеристика мого життєвого періоду.

Друзі, повідомляю, що вже не очолюю Департамент культури, інформаційної політики та туризму Сумської ОДА. Дякую всім, хто працював зі мною останні пів року, хто вірив у мене, підтримував, учив. Це був непростий період, насичений значними подіями, яскравими емоціями, правильними рішеннями.

Для мене час, який ми провели з колегами, надважливий! Ми писали й реалізовували проєкти з відновлення культурних об’єктів Сумщини, розвитку туристичних магнітів, організовували популярні формати медійних заходів, готували візити перших осіб нашої держави, знімали дивовижні соціальні ролики, від яких аж бігали мурахи… І усе це реалізовувалося з великим бажання зробити життя нашої області, її жителів якісно кращим та цікавішим.

Я з великою повагою ставлюся до наших працівників культурних закладів, котрі у складний час пандемії згуртувалися й підготували вистави, концерти, конкурси, які стали справжніми соціальними антидепресантами. Спасибі, ви дійсно розумієте свою важливу роль в житті Сумщини.

Окремо хочу сказати «спасибі» засобам масової комунікації, з якими ми працюємо вже багато років. Ваша професійність, оперативність і творчий підхід завжди викликають повагу.

Хочу побажати успіхів новій команді, яка нині прийшла працювати в Сумську облдержадміністрацію. Сподіваюся, місце керівника, хоча й у спрощеному форматі Департаменту (без культури та туризму), займе високопрофесійна й гідна людина.

Ще раз дякую всім і кожному!

Попереду все буде добре!», - написала вона.

Нагадаємо: вона прийшла на посаду за часів губернаторства Романа Грищенко, а з приходом Василя Хоми пішла у відпустку. Більш відома Любов Карпенко співпрацею із губернатором Сумщини 2010-2013 років Юрієм Чмирем, прессекретаркою якого вона тоді була.