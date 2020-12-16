Сумской силач выиграл кубок мира по пауэрлифтингу Второй Кубок Мира по пауэрлифтингу «GLOBAL STRONG FEDERATION» прошел 20 декабря в г. Хмельницкий.

Сумчанин Денис Гончаров в номинация «Strict Curl» в дивизионе «Masters» в категории до 67,5кг при собственном весе 63,8 кг показал результат 60кг и стал победителем.