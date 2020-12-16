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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:14289

Сумчан попереджають про різкі зміни погоди

23 грудня погоду визначатиме виступ антициклону зі сходу, ввечері теплий атмосферний фронт циклону.

Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12м/с.

Температура повітря вночі 5-10 морозу, вдень 1-6 морозу.

24 грудня: хмарно, вночі невеликий сніг, вдень невеликий, місцями помірний сніг з переходом у дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вітер південний, 7-12м/с, вдень місцями пориви 15-20м/с.

Температура повітря вночі 2-7 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла.

З моменту погіршення погодних умов працівниками дорожнього господарства Сумської області ведуться роботи з розчищення доріг від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами.

Просимо водіїв бути максимально уважними і обережними під час руху автомобільними  дорогами області та чітко дотримуватись правил дорожнього руху.

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації на автомобільних дорогах державного значення Сумської області цілодобово працює гаряча лінія Служби автомобільних доріг у Сумській області за телефонами 0542-700-281, 050-307-56-92.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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