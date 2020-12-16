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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумській області учитель креслення силоміць виштовхав ученицю з уроку: що стало причиною конфлікту (відео)

Освітянин розповідає, що учениця зривала урок, на зауваження не реагувала. Більше читайте тут:

У Сумській області вчитель креслення зчепився з ученицею 8-го класу і силоміць виштовхав її з класу.  Скандальне відео потрапило в соцмережі й викликало бурхливе обговорення. Мати дівчини вже написала заяву до поліції. Зустрічну заяву подав і вчитель.

Що стало причиною шкільного конфлікту — йдеться 22 грудня у сюжеті ТСН..

Кадри, на яких вчитель грубо скручує дівчину і на очах учнів виштовхує з класу, зняті у Конотопі. Відео відредаговане, звук з'являється лише на останніх кадрах.

"Ходімо розберемося", — каже чоловік на відео. 

"Прийде тато і розберемося", — відповідає йому дівчина.

У школі нині карантин, тому зустрітися журналістам ТСН із фігурантами відео не вдалося. Натомість завуч закладу Олексій Слизький, поспілкувавшись з обома телефоном, повідомив, що дівчинці розповідати будь-що заборонила мама, а вчитель пообіцяв прокоментувати все після завершення перевірки.

Але згодом пояснення педагога все ж з’явилися у соцмережі. Чоловік розповідає, що учениця зривала урок, на зауваження не реагувала, і він змушений був подзвонити мамі.

"Її донька послала на три букви. І це можуть підтвердити однокласники. Після того за спроби вилучити в учениці телефон вона накинулась на мене, почала дряпатись, битись, перекидати стільці й парти і мені довелося взяти її за куртку і виштовхати її з класу", — зазначив вчитель ЗОШ №5 м. Конотоп Олександр Дубина.

Заступник директора школи визнає, що колега діяв непрофесійно, однак виправдовує його.

"На останнє зауваження відреагувала бурхливо. Вчитель вимушений був, хоча це некоректно й непедагогічно, в цій ситуації таким способом вилучити її з класу", — говорить Олексій Слизький.

Щодо самої учениці – освітянин небагатослівний. Каже лише, що дівчина перевелася до їхньої школи 2 роки тому. Через проблемну поведінку батьків вже просили забрати її до іншого закладу, але ті відмовилися.

"Вона була переведена з цими ж проблемами до нашого закладу з міської гімназії. Ви можете звернутися до кримінальної поліції – вони знають цю дитину, ви можете звернутися до служби у справах дітей – вони її знають", — говорить  завуч.

Але правоохоронці небагатослівні.

"Це таємниця слідства", — каже Оксана Божок, керівниця сектору дізнання Конотопського відділу поліції. 

Натомість учні менш стримані.

"Вчитель добрий, він добре пояснює, чуйний. Завжди піде на поступки і завжди допоможе. Ми з нею не спілкуємося", — каже одна з учениць конотопської школи.

"Вона говорить, що він підняв на неї руку, але так не було. Так, він її виводив за курточку, але вона пручалась і корячилась не по-справжньому. Ми добре знаємо цього вчителя, це що треба так зробити, щоб його так вивести", — коментує школяр. 

Обидві сторони написали заяви до поліції. Мати дівчини скаржиться на побиття дитини. Вчитель — на приниження честі й гідності. Його заяву поліція навіть не розглядала. А от щодо учениці відкрили провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Своє розслідування почали і в управлінні освіти.

"Ситуація доволі неоднозначна. Тому що це був тільки фрагмент відео. Тільки після того, як буде проведена перевірка й службове розслідування, будуть зроблені якісь висновки", — говорить заступниця керівника управління освіти Конотопської міської ради Юлія Мусієнко.

Вчителю загрожує щонайменше догана. А от що робити з ученицею — варіантів небагато.

"Ми повинні забезпечувати освітній процес для всіх здобувачів освіти, незалежно від того, яка дитина", — додає Юлія Мусієнко.

Натомість вчитель креслення за свою поведінку вже вибачився і застеріг колег не повторювати його помилку.

До школи нині ходять і педагог, і учениця. Але уроки креслення дівчина відвідує лише у присутності завуча.

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