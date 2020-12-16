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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:08181

На Сумщине 180 новых случаев COVID-19: 2 летальных

На утро 23 декабря в Сумской области подтверждено 38501 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За вторник подтверждено 180 новых случаев. Вылечилось 608 человек, - всего 31579. Умерло двое, - всего 506. Продолжают болеть 6416.

В Украине 10136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2979 человек; летальных случаев - 275; выздоровели - 15372 человека; осуществлено тестирований за сутки - 61 445 (в том числе методом ПЦР - 41219, методом ИФА - 20226).

За все время пандемии в Украине заболело - 989 642 человека; выздоровели - 615 660 человек; летальных исходов - 17 172; проведения ПЦР-тестов - 5348820.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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