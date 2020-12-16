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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35192

Конотопчанину загрожує 15 років за вбивство дружини

Конотопською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 58-річного чоловіка, який позбавив життя дружину.

Встановлено, що 26 жовтня 2020 року за місцем свого проживання в м. Конотоп чоловік разом з дружиною розпивали спиртні напої. Через деякий час на побутовому ґрунті між подружжям виникла суперечка, під час якої чоловік деякий час стискав шию дружини руками, а потім штовхнув на ліжко і пішов спати до іншої кімнати. Від отриманих травм 58-річна потерпіла померла на місці події. Про її смерть у поліцію повідомив син.

Спочатку чоловік заперечував свою причетність до вбивства, запевняв, що дружина напередодні була добряче напідпитку, багато падала. Однак після висновку фахівців про причину смерті зізнався у скоєному.

Дії обвинувачуваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. На вирок суду він чекає в СІЗО.

Пресслужба обласної прокуратури

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