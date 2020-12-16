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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59477

Охтирська районна рада обрала ще одного заступника голови, якого судять за побиття людини

Останнє сесійне засідання Охтирської районної ради, вже традиційно, не змогло пройти без скандалів.

Одним із дискусійних питань стало раптове винесення голови райради Сергія Кірічка (партія "Слуга народу") на голосування питання про призначення собі ще одного заступника, пише trostyanets.info.

Нагадаємо, що на минулій сесії вже було обрано одного заступника голови, ним став представник партії "ОПЗЖ" Юрій Слабоспицький. Після голосування Сергій Кірічко не приховував, що дане рішення було проголосовано завдяки коаліції партій "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Наш край". 

Напевно, Сергію Кірічку потрібно було віддати борг партії "Наш край" і питання про призначення другого зама виплило на сесії. У результаті довгої дискусії 22 депутати проголосували за додаткового заступника. Ним став 30-ти річний, як він сам запевняє, журналіст тростянецької газети "Тиждень" - Валерій Партала, якого вже другий рік судять за побиття людини в Харкові. 

"Враховуючи, що в районної ради зараз майже немає бюджету й наразі остаточно невідомо яким буде бюджет району на 2021 рік призначати ще одного заступника і давати йому одразу премію у розмірі 100% посадового окладу є недоречним і нелогічним" - зазначив на сесії Володимир Злепко (партія Сила Людей). 

За інформацією trostyanets.info, плановий показник бюджету району на 2021 рік складає близько 300 тисяч гривень. Чи вистачить цих коштів хоча б на закриття зарплати голові? За які кошти утримувати двох заступників? Чим саме будуть займатися ці заступники? Чи це ті самі обіцяні господарники та професіонали? Поки питання залишаються риторичними. 

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