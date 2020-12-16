Сумчани пропонують створити комунальне телебачення На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «КП "ТРК СУМИ"».

«Привіт усім! Почувши про те, що сумська влада опустила руки при створенні комунального телебачення, наша команда узялася за відновлення даного проєкту, та достроково розробила план, презентацію, доповідь, лого та дизайн нового, сучасного телеканалу нашого міста - КП "ТРК СУМИ". Ми молоді, амбіційні та готові до того, щоб створити щось дійсно масштабне! До петиції прикріплений короткий презентаційний опис того, що ляже в основу концепції телеканалу. Ми готові взятися за даний проєкт, довівши, що це дійсно стане найкращим ЗМІ нашого міста, а то й області! Будемо вдячні Вашій підтримці! :)», - пише автор петиції Деревянко Мирослав Олексійович.

Станом на 23 грудня петицію підписали 1 особа з 250 необхідних.

До кінця збору підписів залишилось 45 днів.

Нагадаємо, що два тижні тому з’явилася інформація про представлення концепції розвитку комунального ТБ у Сумах на одній із погоджувальних рад Сумської міської ради, проте мер Сум Олександр Лисенко назвав цю ідею не на часі. Хоча вона вже обговорюється у владних кабінетах із 2015 року.