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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59248

Сертифікація вчителів-2021 року стартує на Сумщині: новації та деталі

На порозі – третій рік пілотного проєкту сертифікації педагогічних працівників. У ньому зможуть взяти участь 2 000 педагогів України.

Відповідний наказ оприлюднено на сайті МОН України https://cutt.ly/rhKOyPy.

Оскільки чисельність учасників обмежена, для кожної області розраховано граничну кількість педагогів, які можуть зареєструватись на сертифікацію-2021. Вона залежить від загальної кількості початкових класів у кожному регіоні. Для Сумської області цьогоріч квота не змінилась і становить 49 осіб.

Добровільна реєстрація на сертифікацію відбудеться з 18 по 31 січня 2021 року, однак вона може бути припинена у разі дострокового набору реєстраційних 2 000 карток-заявок. Реєстрацію здійснюватиме Український центр оцінювання якості освіти на своєму сайті у розділі «Сертифікація педагогічних працівників» https://cutt.ly/xhKO1eV.

Запрошуємо учителів початкових класів з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню, зареєструватись і взяти участь у процедурі пілотної сертифікації-2021.

Учасником сертифікації може бути педагогічний працівник, який на момент його реєстрації для участі у сертифікації працює на відповідній посаді за основним місцем роботи, має стаж педагогічної роботи не менше двох років та зареєстрований для проходження сертифікації у встановленому порядку відповідно до пп. 7-15 Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 https://cutt.ly/mhKPgSj

Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:

1. незалежного тестування учасників сертифікації;

2. самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності;

3. вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

До кожного наступного етапу потрапляють учасники сертифікації, які успішно проходять попередній. На кожному етапі вчитель має право добровільно відмовитись відподальшої участі.

Педагогічні працівники, які отримають сертифікати, матимуть право:

• отримувати щомісячну 20%-ову доплату до посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педнавантаження протягом строку дії сертифіката (3 роки);

• впроваджувати і поширювати методики компетентнісного навчання та новіосвітні технології;

• брати участь у подіях і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

Успішна сертифікація зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання.

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