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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10282

У Сумах розширять перелік вулиць та доріг для зимового утримання

На апаратній нараді при міському голові Сум, яка відбулася 21 грудня, директор КП «Спецкомбінат» Сумської міської ради ЄВГЕН КОРОТКЕВИЧ звернув увагу міської влади на те , що в зимовий період під’їзні дороги до деяких міських кладовищ, а саме – Баранівського та кладовища в районі 40-ї підстанції, часто стають не проїзними через ожеледицю або снігопади.

Така ж проблема існує й на вулицях приватного сектору Сум, куди автомобілям КП «Спецкомбінат» буває дуже важко дістатися під час зимової негоди. Іноді, аби доправити тіло померлого до моргу чи на кладовище, підприємству доводиться спочатку направляти на ту чи іншу вулицю власний трактор і розчищати сніг.

Проблема, за словами Д.Короткевича, полягає в тому, що ці дороги наразі не включені до переліку об’єктів, які підлягають зимовому утриманню відповідно до замовлення департаменту інфраструктури міста, і фінансування на них не передбачене в бюджеті громади.  

Слід сказати, що за нагальної потреби КП «Шляхрембуд» обробляє протиожеледною сумішшю та чистить від снігу деякі вулиці, що не передбачені договором з департаментом інфраструктури. Але робити це на постійній основі без належного фінансування підприємство змоги не має.

Міський голова ОЛЕКСАНДР ЛИСЕНКО доручив департаменту інфраструктури опрацювати вказане питання в робочому порядку й розширити перелік вулиць для зимового прибирання, включивши до нього не тільки під’їзні дороги до кладовищ та основні вулиці приватного сектору Сум, а й території  приєднаних до Сумської міської ТГ сільських громад. А також – відповідно збільшити фінансування,, пише сайт КП "Шляхреммбуд".

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