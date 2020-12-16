У Сумах презентували мистецький проєкт «Світло різдвяної зірки» Відкриття мистецького проєкту «Світло різдвяної зірки» відбулось у Конгрес-центрі СумДУ 22 грудня.

Ідея реалізувати даний проєкт зародилась ще минулого року, повідомила начальник відділу культури Наталія ЦИБУЛЬСЬКА. Головна мета – показати художні здібності вихованців закладів позашкільної освіти при зображенні різдвяної зірки, їх бачення обрядового символу, та водночас уміння співпрацювати з наставником при виконанні складних форм образотворчого мистецтва в академічній (живопис, графіка) та декоративній (витинанки, зірки) техніках.

Загалом цьогоріч претендентами на участь у виставці стали 120 робіт вихованців дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка, Палацу дітей та юнацтва, Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, та вперше, – Охтирської дитячої художньої школи. За результатами відбору кращими обрали 50 робіт, поінформувала викладач дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка Любов ЯРЦОВА.

Ознайомитись з роботами можна до 20 січня.