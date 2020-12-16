На Сумщині вогнеборці ліквідували загоряння в житловому будинку 22 грудня о 19:01, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Лісова в с. Васильківщина, Кролевецького району.

Про пожежу повідомив власник, який відчув різкий запах диму в приміщенні. На місце події було направлено черговий караул 22 – ї державної пожежно – рятувальної частини та місцеву пожежну команду с. Білогриве.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено перекриття на площі до 3 кв. м, стіни на площі до 6 кв. м та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку та поруч розташовану господарчу спору.

О 19:33 загоряння локалізували, а о 19:52 – витративши на гасіння близько 1 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніка та 4 чоловіки особового складу і 1 автомобіль та 2 працівники місцевої пожежної команди с. Білогриве.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області