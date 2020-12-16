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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27258

18-річного жителя Сумщини затримано за замах на вбивство мешканця столиці

18-річному зловмиснику, який вже має судимість за незаконне заволодіння автотранспортом, пограбування та крадіжки, оголошено про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що мешканець будинку на вулиці Білоруській отримав ножове поранення. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Як розповів заступник начальника слідчого відділу Шевченківського управління поліції Андрій Цирульніков, потерпілого госпіталізували у лікарню, а правоохоронці опитали свідків та оглянули місце події:

«Ми встановили, що киянин познайомився на вулиці з молодиком, із яким розпивав алкогольні напої, а після запросив його до себе додому. У квартирі між ними виник конфлікт, під час якого гість дістав із кишені розкладний ніж та вдарив ним у шию власнику помешкання.

Отримавши поранення, потерпілий покликав на допомогу сусідів, які й викликали швидку та поліцію. Спільно з патрульними ми встановили особу правопорушника та його місцезнаходження».

18-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – житель Сумської області, раніше судимий за незаконне заволодіння автотранспортом, пограбування та крадіжки.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 15, частиною першою статті 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 10 ми повідомили фігуранту про підозру та звернулись до суду із клопотанням про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. За скоєння злочину йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі»,- додав Андрій Цирульніков.

Відділ комунікації поліції Києва

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