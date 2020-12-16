У Сумах п’яний водій пропонував патрульним хабар (відео) На вулиці 20 років Перемоги патрульні зупинили водія транспортного засобу ЗАЗ, адже той рухався з порушенням ПДР.

З перших хвилин спілкування вартові порядку виявили у 49-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити огляд на стан сп’яніння він категорично відмовився. Ба більше, під час складання патрульними адміністративних матеріалів, водій запропонувати “вирішити” питання та запропонував інспекторам грошові кошти в розмірі 5 000 гривень.

Його неодноразово попередили про кримінальну відповідальність за такі дії, але водій наполягав на своєму. Тож на місце патрульні викликали слідчо оперативну-групу Сумського відділу поліції. Наразі за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.