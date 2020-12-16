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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:35324

У Сумах п’яний водій пропонував патрульним хабар (відео)

На вулиці 20 років Перемоги патрульні зупинили водія транспортного засобу ЗАЗ, адже той рухався з порушенням ПДР.
З перших хвилин спілкування вартові порядку виявили у 49-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити огляд на стан сп’яніння він категорично відмовився. Ба більше, під час складання патрульними адміністративних матеріалів, водій запропонувати “вирішити” питання та запропонував інспекторам грошові кошти в розмірі 5 000 гривень.
Його неодноразово попередили про кримінальну відповідальність за такі дії, але водій наполягав на своєму. Тож на місце патрульні викликали слідчо оперативну-групу Сумського відділу поліції. Наразі за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.
Також інспектори склали на керманича адмінматеріали за ч. 1 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, що має технічні несправності) та ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння особою, яка керує з ознаками сп’яніння) КУпАП. Від керування його відсторонили.
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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