На Білопільщині правоохоронці викрили чоловіка за незаконне зберігання наркотиків В ході санкціонованого обшуку у 37-річного жителя Білопільського району поліцією було виявлено та вилучено медичні шприци з ймовірною наркотичною речовиною та пристрій для вживання марихуани.

Під час обшуку за місцем мешкання жителя смт. Миколаївка було виявлено та вилучено саморобний пристрій для вживання марихуани з нашаруванням речовини бурого кольору та медичні шприци з прозорою речовиною об’ємом 2.5 мл.

Все знайдене було вилучене та направлено на експертизу до НДЕКЦ.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Відділ комунікації поліції Сумської області