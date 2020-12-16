Сумской гидрометцентр предупреждает о значительном ухудшении погодных условий В связи с перемещением атмосферных фронтов циклона над Балтикой, 24-25 декабря в Сумской области ожидаются сложные погодные условия.

24 декабря: снег, мокрый снег, местами: метель, на дорогах гололедица. Ветер южный 9-14 м / с. Температура ночью -2 ..- 7 °С днем -4 .. + 1 °С

25 декабря: ночью снег, мокрый снег и дождь, местами значительный, местами: гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, днем дождь. Ветер южный 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью -3 .. + 2°С днем 0 .. + 5 °С

26 декабря: без существенных осадков, местами на дорогах гололедица, ветер западный 7-12 м / с. Температура на протяжении суток -3 .. + 2°С.