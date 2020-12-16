Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:41165

Глуховчанин хотел незаконно обогатиться на продаже древесины

Полиция разоблачила жителя Глуховщины в незаконной вырубке и перевозке древесины.

 Работники местной полиции остановили мужчину, когда он на своем грузовике перевозил кленовые бревна до районного центра. Правоохранители изъяли автомобиль с древесиной и выясняют все обстоятельства произошедшего. Как выяснили правоохранители, 41-летний житель Глухова спилил более десятка кленов в лесополосе вблизи одного из сел района. По его словам, деревья самосейки, росли неподалеку заброшенных сельских дворов. Поэтому самовольно спилил, погрузил и вез в город на продажу. Следователи квалифицировали действия мужчины как незаконную вырубку и транспортировку древесины, и открыли по признакам ч.1 ст. 246 УК Украины уголовное производство. В рамках досудебного следствия автомобиль и груз изъяты и помещены для дальнейшего хранения на спецплощадку - до выяснения всех обстоятельств по делу и окончательного установления законности действий глухвчанина. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право

Новости

На Сумщині вже 38501 випадок захворювання на COVID-19: подробиці
Сегодня 09:16
У Сумах із 1 січня підвищаться тарифи на воду
21.12.2020 16:01
У главы Сумской ОГА подтвердился коронавирус
21.12.2020 15:38
Рятувальники Сумщини продовжують роз’яснювальну роботу з любителями зимової риболовлі
Сегодня 17:01
В Украине могут ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции
Сегодня 16:56
Глуховчанин хотел незаконно обогатиться на продаже древесины
Сегодня 16:41
На Білопільщині правоохоронці викрили чоловіка за незаконне зберігання наркотиків
Сегодня 15:30
На Сумщині вогнеборці ліквідували загоряння в житловому будинку
Сегодня 14:49
У Сумах розширять перелік вулиць та доріг для зимового утримання
Сегодня 14:10
Сумской гидрометцентр предупреждает о значительном ухудшении погодных условий
Сегодня 13:55
У сумській «Романтиці» пройде конкурс «Міс Суми 2020»
Сегодня 13:29
У Сумах презентували мистецький проєкт «Світло різдвяної зірки»
Сегодня 12:46
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.