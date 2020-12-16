Глуховчанин хотел незаконно обогатиться на продаже древесины Полиция разоблачила жителя Глуховщины в незаконной вырубке и перевозке древесины.

Работники местной полиции остановили мужчину, когда он на своем грузовике перевозил кленовые бревна до районного центра. Правоохранители изъяли автомобиль с древесиной и выясняют все обстоятельства произошедшего. Как выяснили правоохранители, 41-летний житель Глухова спилил более десятка кленов в лесополосе вблизи одного из сел района. По его словам, деревья самосейки, росли неподалеку заброшенных сельских дворов. Поэтому самовольно спилил, погрузил и вез в город на продажу. Следователи квалифицировали действия мужчины как незаконную вырубку и транспортировку древесины, и открыли по признакам ч.1 ст. 246 УК Украины уголовное производство. В рамках досудебного следствия автомобиль и груз изъяты и помещены для дальнейшего хранения на спецплощадку - до выяснения всех обстоятельств по делу и окончательного установления законности действий глухвчанина. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.